Німеччина поставила крапку у питанні репарацій Польщі

Польща вимагає у Німеччини відшкодування за Другу світову війну. Німецький уряд, зі свого боку, відхилив заклик країни до переговорів, оскільки питання репарацій "закрите".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт AFP.

За словами офіційного представника уряду Німеччини з німецько-польської співпраці Дітмара Нітана, 1 вересня залишається для його країни "днем ​​провини і сорому, який знову і знову нагадує не забувати про злочини, скоєні Німеччиною".

Німеччина відзначила, що питання щодо репарацій "закрито". Уряд країни відхилив заклик Польщі до переговорів щодо відшкодування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що голова партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський заявив, що Польща офіційно вимагатиме від Німеччини репарацій за Другу світову війну.

Згідно з даними польської влади, підсумовування всіх субкоштів було оцінено в 1,3 трлн доларів.

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