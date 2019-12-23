Німеччина допоможе Україні модернізувати ГТС

Координатор уряду Німеччини з трансатлантичній співпраці Петер Баєр заявив, що Німеччина допомагатиме Україні в модернізації її газотранспортної системи (ГТС). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Німецьке радіо".

За його словами, домовленість між Російською Федерацією і Україною про продовження транзиту газу "виявилася дійсно коротше, ніж спочатку уявлялося", але роль відіграє те, що Німеччина та інші країни взяли на себе зобов'язання модернізувати застарілу трубопровідну мережу України.

"Тому ми допоможемо Україні модернізувати її", - заявив Байєр.

Він також підкреслив, що уряд Німеччини несе відповідальність перед споживачами і громадянами за безпечне забезпечення газом. Також Байєр додав, що все зміниться: трубопроводи та умови енергопостачання.

Він висловив припущення, що санкції Сполучених Штатів затримають завершення проекту газопроводу "Північний потік - 2" щонайменше до другої половини 2020 року.

Нагадаємо, раніше офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт заявив, що Україна повинна зберегти роль транзитера газу і після введення в дію газопроводу "Північний потік-2".

За словами голови правління "Нафтогаз" Андрія Коболєва, залучення європейський партнерів до капіталу оператора ГТС України залишається вагомим аргументом проти газопроводу "Північний потік-2".