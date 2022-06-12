Німеччина допоможе Україні в експорті зерна: створить грошовий фонд

За його словами, зараз Федеративний уряд Німеччини обговорює ідею створення фонду для закупівлі зернових контейнерів, в яких планують перевозити українське зерно. При цьому німці хочуть допомогти з наданням терміналів для навантаження зерна на українському кордоні.

"Ми робимо все можливе, щоб зерно можна було перевозити з України залізницею, щоб запобігти глобальному голоду", - заявив Тойрер.

Він також додав, що у найкращому разі з 23 млн тонн зерна, яке знаходиться в Україні, за допомогою залізниці вдасться вивезти лише 10 млн тонн.