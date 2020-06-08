Німеччина не отримувала підтвердження про виведення американських військових

Уряд Німеччини поки не отримала підтвердження з Вашингтона про те, що США планують вивести 9,5 тисячі військовослужбовців з країни. Присутність військ у Німеччині служить безпеки НАТО.

Про це заявила міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауэр, передає Reuters.

При цьому глава оборонного відомства зазначила, що не буде спекулювати на цих повідомленнях про виведення частини контингенту без підтвердження.

"Я не хочу спекулювати на щось, для чого у мене немає підтвердження. Річ у тому, що присутність американських військ у Німеччині служить всій безпеки альянсу НАТО - а значить, і американської безпеки теж. Це та основа, на якій ми працюємо разом", - заявила вона.

Нагадаємо, раніше американський президент Дональд Трамп наказав скоротити кількість військових Сполучених Штатів в Німеччині.

Крім того, у Німеччині розкритикували можливе рішення США про часткове виведення американських військ з території країни.