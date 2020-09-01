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Генпрокуратура Росії направила запит у Німеччину щодо результатів аналізів Навального

Москва, Вівторок 01 вересня 2020 21:55
Генпрокуратура Росії направила запит у Німеччину щодо результатів аналізів Навального
Фото: Олексій Навальний (facebook.com/navalny)
Автор: РБК-Україна

Генеральна прокуратура Російської Федерації запросила у Міністерства юстиції Німеччини надати результати аналізів російського опозиціонера Олексія Навального. Прокуратура простить надати інформацію про ліки, які застосовуються німецькими лікарями.

Про це повідомляє РБК.

При цьому наголошується, що прокуратуру цікавлять аналізи Навального на наркотики, отрути, важкі метали та інгібітори холінестерази.

Російська сторона також просить надати інформацію про хронічних та генетичних захворювань політика, які могли сприяти його важкого стану.

Нагадаємо, опозиціонер Олексій Навальний впав у кому 20 серпня на борту пасажирського літака, який екстрено приземлився в Омську. Він пробув два дні в омській лікарні, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили.

Раніше повідомлялося, що німецькі медики заявили, що Навальний був отруєний речовиною групи "холінестерази", однак для більш точного аналізу лікарі звернулися за допомогою до військових експертів.

Крім того, президент Росії Володимир Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального.

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