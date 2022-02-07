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Німеччина підтвердила передачу Україні військових касок

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Київ, Понеділок 07 лютого 2022 15:14
Німеччина підтвердила передачу Україні військових касок Фото: Міністр оборони України Олексій Резніков (t. me. OP_UA)
Автор: Дмитро Андрєєв

Німеччина підтвердила напрямок військової допомоги Україні у вигляді 5000 військових касок. Українське Міністерство оборони отримало офіційний лист.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку міністра оборони України Олексія Резнікова.

"Було отримано офіційно лист про намір Німеччини передати Україні 5000 військових касок", - написав Резніков.

Він додав, що раніше про направлення військової допомоги Україні оголосила Міністр оборони Німеччини Крістіна Ламбрехт. Резніков подякував німецькому послу в Києві Анку Фельдгузен за підтримку.

Нагадаємо, наприкінці січня німецьке агентство DPA повідомило про плани Міноборони Німеччини передати Україні 5000 військових касок.

Зазначимо, пізніше міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що крім відправки касок Берлін допоможе Україні з будівництвом бункерів і навчанням військових.

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Міністерство оборони України Германия Олексій Резніков
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