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Німеччина підписала меморандум про купівлю зрідженого газу зі США

Фото: Плавальний ЗПГ-термінал (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Зріджений природний газ (ЗПГ) зі Сполучених Штатів на заміну російському блакитному паливу купуватиме німецький енергетичний концерн RWE.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт компанії.

RWE підписала меморандум про наміри купувати зріджений газ на американському терміналі Port Arthur LNG. Такий крок дозволить зменшити залежність Німеччини від газу з РФ.

Енергоконцерн запланував щорічно купувати 2,25 млн тонн ЗПГ в американської компанії Sempra Infrastructure. Саме вона будуватиме термінал Port Arthur LNG у Мексиканській затоці. Звідти Німеччина забиратиме газ для постачання у країни Європи.

Компанії домовилися продовжити перемовини, щоб підписати 15-річний контракт. Однак, терміни реалізації наразі залишаються невідомими. Port Arthur LNG досі не почали будувати, зміщуючи кілька разів старт проекту.

Раніше німецький уряд доручив RWE подбати про постачання ЗПГ найближчої зими. Енергетична компанія вже зафрахтувала плавальні термінали потужністю 10-14 млрд кубометрів і постачатиме паливо з альтернативних джерел замість РФ.

Відреагував на підписання меморандуму і керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Він закликав ЄС пришвидшитися з пошуком альтернативи постачання російського газу, бо "енергоресурси – зброя Москви".

До слова, російський "Газпром" скоротив виплати для України за транзит газу.

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