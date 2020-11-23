Німеччина планує продовжити локдаун в грудні

Уряд Німеччини планує продовжити жорсткий карантин (локдаун) в країні у грудні. Поки в Німеччині не бачать підстав для пом'якшення або скасування обмежень.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель в спільній заяві з віцеканцлером і міністром фінансів Олафом Шольцем заявила, що зараз йдуть переговори з главами земельних уряд щодо подальших протиепідемічних дій.

"Громадяни повинні отримати єдину, загальну відповідь від федерального уряду і урядів федеральних земель. Це те, над чим ми на цей раз дуже інтенсивно працюємо", - зазначила Меркель.

Шольц додав, що нинішні темпи поширення пандемії ще не опустилися до рівня, який планувалося досягти.

"Тому тут всі розуміють, що має бути продовження (часткового локдауну - ред.)", - заявив Шольц.

Подальші кроки протиепідемічних заходів буде обговорюватися на засіданні федерального і глав земельних урядів у середу, 25 листопада.

Нагадаємо, на початку листопада в Німеччині ввели жорсткі карантинні обмеження через зростання заражень коронавірусом. Обмеження ввели до кінця місяця.

Також РБК-Україна писало, що у Німеччині ввели обов'язковий масковий режим, який триватиме з 6 жовтня до 17 січня.