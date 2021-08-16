Німеччина планує отруїти військових до Афганістану для евакуації своїх громадян, - AFP

Уряд канцлера Ангели Меркель планує відправити солдатів до Афганістану. Військові повинні допомогти з евакуацією громадян Німеччини та афганців, яким загрожує небезпека з боку талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP .

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві українські дипмісії в Таджикистані і Пакистані моніторять ситуацію в країні, в той час як люди намагаються покинути країну, штурмуючи аеропорт Кабула

У той же час німецька Lufthansa та інші найбільші світові авіакомпанії через ситуації в Афганістані призупинили польоти в його повітряному просторі.