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Німеччина планує отруїти військових до Афганістану для евакуації своїх громадян, - AFP

Автор: Олександр Білоус

Уряд канцлера Ангели Меркель планує відправити солдатів до Афганістану. Військові повинні допомогти з евакуацією громадян Німеччини та афганців, яким загрожує небезпека з боку талібів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство AFP.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві українські дипмісії в Таджикистані і Пакистані моніторять ситуацію в країні, в той час як люди намагаються покинути країну, штурмуючи аеропорт Кабула

У той же час німецька Lufthansa та інші найбільші світові авіакомпанії через ситуації в Афганістані призупинили польоти в його повітряному просторі.

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Афганистан