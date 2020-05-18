Німеччина планує скасувати попередження про поїздки з середини червня

Уряд Німеччини планує скасувати попередження про поїздок для своїх громадян в рамках карантину з середини червня. При цьому попередження може бути замінено інформацією про подорожі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас, передає Bild.

За його словами, дане питання обговорювалося під час відеоконференції з представниками Болгарії, Греції, Італії, Хорватії, Мальти, Австрії, Португалії, Словенії, Іспанії та Кіпру.

При цьому Маас зазначив, що на даний момент складно сказати в які країни можна буде вільно з'їздити вже влітку.

"Ні у кого не повинно бути ілюзій про те, що подорожі стануть швидкими, як це було до спалаху пандемії коронавіруса", - сказав глава МЗС Німеччини.

Раніше РБК-Україна писало, що канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що країнам потрібно працювати разом для подолання пандемії коронавіруса. За її словами, так вдасться впоратися з нею швидше.

Також повідомлялося, що з 16 травня Німеччина і Люксембург відкрили вільне пересування між двома країнами після двомісячних обмежень.