Німеччина передала пікапи для ЗСУ: про яку кількість йдеться

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter посольства ФРН в Україні.

"За останні три тижні Німеччина передала Україні 80 пікапів для Збройних сил України", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше уряд Німеччини опублікував повний список військового обладнання та зброї, яка включена до пакету військової допомоги Україні на 2022 рік.

Як повідомлялося, Бундестаг прийняв рішення про короткострокове постачання 200 транспортних танків типу "Фукс" в Україну.

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