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Німеччина чекає перезавантаження відносин з США після виборів

Берлін, Понеділок 26 жовтня 2020 02:33
Німеччина чекає перезавантаження відносин з США після виборів
Фото: Хайко Маас (flickr.com/spdde)
Автор: Инна Собора

Міністр закордонних справ ФРН Хайко Маас закликав до "перезавантаження в трансатлантичному партнерстві" після президентських виборів в США. Він вважає, що це має статися не залежно від того, хто переможе.

Про це пише DW.

За словами Маасу, США будуть "менш залучені в події в світі".

Перезавантаження, за його словами, необхідне, оскільки розбіжності між США і Європою йдуть на користь не тільки "Пекіну і Москві, але також Тегерану і Пхеньяну".

Маас додав, що уряд Німеччини незабаром після виборів звернутися до Вашингтону з пропозиціями як внесок в новий, трансатлантичний порядок денний.

"Нам потрібно нове загальне розуміння глобальних "правил гри", які в останні роки були порушені різними сторонами ", - вважає Мас.

Раніше повідомлялося, що підтримка України з боку США буде зміцнюватися незалежно від того, хто переможе на виборах президента, які заплановані на 3 листопада.

Нагадаємо, кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що може програти вибори тільки в разі махінацій.

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