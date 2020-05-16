Німеччина відкрила кордон з Люксембургом на Мозельському мосту біля Шенгену

Німеччина і Люксембург з 16 травня відкрили вільне пересування між двома країнами після двомісячних обмежень. Церемонія відбулася на Мозельському мосту біля села Шенген, де в 1995 році були скасовані внутрішні кордони в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на німецькі ЗМІ.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас прибув на кордон, де зустрівся з главою МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном.

Маас назвав відкриття кордону з Люксембургом "важливим знаком" для поступової нормалізації поїздок, оскільки відсутність кордонів дуже важлива для Європи.

У свою чергу Ассельборн дав зрозуміти, що з самого початку вважав неправильним закриття кордону між двома країнами. Коментуючи відкриття кордонів, він з полегшенням заявив, що "прийшов час це все вже завершувати".

Маас сказав, що він хоче домогтися подальшого відкриття кордонів і свободи пересування. Для цього зустрінеться десятьма представниками з країн, які є найбільш важливими туристичними напрямками для німців.

Німеччина зняла деякі обмеження на кордонах Німеччини з Австрією і Швейцарією. Тепер люди можуть без обмежень відвідати партнерів, родичів або взяти участь у важливих сімейних заходах в сусідній країні.

Шенгенська угода 1995 року скасувала внутрішні кордони і прикордонний контроль між країнами Євросоюзу.

Як повідомляло РБК-Україна Італія відкриває кордони з 3 червня. Рішенням уряду передбачається можливість в'їзду в Італію з країн Європейського союзу, Шенгенської зони, включаючи Швейцарію і Монако.

Нагадаємо, уряд Німеччини планує пом'якшити обмеження для туристів з країн Шенгенської зони і Великобританії. Зокрема, вони не проходитимуть обов'язковий 14-денний карантин після в'їзду в країну.