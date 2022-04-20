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Німеччина відмовиться від російської нафти до кінця року, - Бербок

Фото: глава МЗС Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що Берлін відмовиться від російської нафти до кінця поточного року. Потім в рамках дорожньої карти Євросоюзу відбудеться відмова від газу з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Німеччина також повністю відмовляється від імпорту російських енергоресурсів", - цитує агентство заяву Бербок.

За її словами, відмова Німеччини від російської нафти пройде в два етапи. До літа планується скоротити імпорт "чорного золота" з Росії вдвічі, а до кінця року - до нуля.

"Потім в рамках спільної європейської дорожньої карти піде (відмова від російського - ред.) газу", - додала вона.

Нагадаємо, сьогодні, 20 квітня, Офіс президента України опублікував план щодо посилення санкцій проти Росії. Документ включає 10 напрямків, включаючи поставки російських енергоносіїв.

Зазначимо, раніше МЗС Франції повідомило про готовність США і Євросоюзу посилити санкції проти Росії.

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