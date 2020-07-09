Німеччина відмовилася від участі в міністерській зустрічі G7 через Трампа

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Уряд готовий відправити у Вашингтон статс-секретарів відомств

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас і міністр фінансів Олаф Шольц відмовилися взяти участь у міністерській зустрічі G7. Зустріч була запланована на 29 липня у Вашингтоні.

Про це повідомляє видання Der Spiegel з посиланням на джерела в урядових колах.

Уряд Німеччини повідомило лише про готовність направити в Вашингтон статс-секретарів відповідних відомств.

За даними видання, і інші країни G7 заявили про те, що не візьмуть участь у зустрічі на рівні міністрів.

В європейських державах "Великої сімки" вважають, що американський президент Дональд Трамп спробував би використовувати захід у розпал передвиборчої боротьби у США на свою користь.

При цьому досі американська сторона навіть не розглядала можливість альтернативи - проведення відеоконференції міністрів.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що не приїде особисто у Вашингтон на літній саміт G7.

Раніше повідомлялося, що саміт лідерів G7 перенесли на вересень.