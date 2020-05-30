Меркель відхилила запрошення Трампа на саміт G7

Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель не поїде до Вашингтона через пандемію коронавіруса

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відмовилася прийняти запрошення президента США Дональда Трампа до Вашингтона на саміт Великої сімки (G7). Вона не погодилася особисто бути присутньою на зустрічі світових лідерів.

Про це пише Politico.

Прес-секретар уряду Німеччини Штеффен Зайберт повідомив виданню, що причиною відмови є пандемія коронавіруса.

"Федеральний канцлер дякує президенту Трампа за запрошення на саміт G7 наприкінці червня у Вашингтоні. На сьогоднішній день, враховуючи загальну ситуацію з пандемією, вона не може погодитися на свою особисту участь у поїздці до Вашингтона", - сказав Зайберт.

У той же час він зазначив, що Меркель продовжить стежити за розвитком ситуації через пандемію коронавіруса у світі.

Як відомо, саміт Великої сімки у цьому році заплановано на кінець червня у Вашингтоні. До складу G7 входять США, Італія, Японія, Канада, Франція, Німеччина, Великобританія.

Раніше повідомлялося, що лідери всіх країн зацікавлені в особистій зустрічі замість проведення саміту в онлайн-форматі.

РБК-Україна писало, що Трамп очікує від саміту лідерів країн G7 у США перезапуску світової економіки після пандемії коронавіруса.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Инна Собора