Німеччина послабить карантин: відкриють школи та дозволять спортивні заходи

У Німеччини ухвалили рішення про послаблення карантинних обмежень, введених через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-реліз уряду Німеччини.

Так, під час сьогоднішньої відеоконференції канцлера Ангели Меркель з очільниками урядів федеральних земель було домовлено про поетапне відкриття шкіл та відновлення спортивних заходів. Терміни введення послаблень будуть обговорюватися 6 травня.

Крім того, німецька влада планує відкрити для відвідування дитячі майданчики, виставкові центри та галереї, музеї, зоологічні та ботанічні сади, меморіали та релігійні організації. Однак обов'язковою умовою для відкриття буде суворе дотримання протиепідемічних вимог.

При цьому масові заходи у Німеччини поки залишаться під забороною. Відновлення проведення масових заходів відбудеться не раніше 31 серпня. Порядок зняття обмежень в Німеччини залишиться в компетенції федеральних земель.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Німеччині четверту добу поспіль зростає кількість інфікованих коронавірусом. За останню добу в країні було підтверджено 1478 випадків зараження коронавірусом. А загальна кількість випадків в Німеччині складає майже 160 тисяч.