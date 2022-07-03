Німеччина побоюється втратити вплив в ЄС після вступу України, - The Telegraph

У Німеччині побоюються посилення позицій Східної Європи після вступу України до ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Daily Telegraph .

За інформацією видання, канцлер Німеччини Олаф Шольц вже зараз хотів би змінити процедуру голосування в Раді ЄС.

Вона залежить не тільки від кількості голосуючих країн, але і від чисельності їх населення.

У разі вступу до союзу Україна стане п'ятою за величиною країною і матиме близько 9% голосів у Раді.

Уточнюється, що тісні зв'язки Києва з Варшавою та іншими країнами Східної Європи можуть послабити вплив Франції та Німеччини.

При цьому Португалія також скептично ставиться до ідеї прийняття України до Євросоюзу.

Лісабон може стати донором, який відправляє в бюджет ЄС більше коштів, ніж отримує.

Нагадаємо, 23 червня Європейська Рада надала Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу. Таке рішення одноголосно підтримали всі лідери ЄС під час саміту в Брюсселі.

Додамо, після цього високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський союз негайно запускає процедуру підготовки інтеграції України.

Відзначимо, що після отримання кандидатства слід етап переговорів між країною-претендентом і членами Євросоюзу.

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