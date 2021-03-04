Германия одобрит применение COVID-вакцины AstraZeneca для лиц старше 65 лет

В Германии разрешат колоть вакцину AstraZeneca от коронавируса пациентам в возрасте от 65 лет. Исследования доказали ее безопасность для старшей возрастной группы.

Канцлер Ангела Меркель заявила, что вскоре регулятор вакцин одобрит применение препарата для старших пациентов.

Ожидается, что из-за этого в Германии увеличат паузу между введением первой и второй дозы вакцины до 12 недель, чтобы скорее сделать первый укол как можно большему количеству людей. Уже одна доза вакцины создает существенную защиту против тяжелого течения болезни и снижает риск госпитализации.

Считается, что позицию Германии и ряда стран касательно применения AstraZeneca в старшей группе изменили данные об эффективности препарата в Великобритании.

Основной вакциной в Германии является препарат разработки Pfizer и немецкой компании BioNTech.