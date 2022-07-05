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Генсек НАТО розповів про гарантії безпеки Швеції та Фінляндії

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Брюссель, Вівторок 05 липня 2022 14:04
Генсек НАТО розповів про гарантії безпеки Швеції та Фінляндії Фото: генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг (gettyimages.com)
Автор: Олександр Білоус

Швеція І Фінляндія, підписавши протокол про вступ до НАТО, отримали можливість брати участь в обговоренні питань в Альянсі. Але ратифікація всіма 30 членами Альянсу буде тривалою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО Йенса Столтенберга на брифінг.

Як зазначив Столтенберг, Безпека Фінляндії і Швеції "важлива для нашого Альянсу, в тому числі в процесі ратифікації".

"Багато союзників вже взяли на себе чіткі зобов'язання щодо безпеки Фінляндії та Швеції. А НАТО збільшило свою присутність в регіоні, в тому числі за рахунок додаткових навчань", - додав він.

За його словами, тепер Фінляндія і Швеція матимуть статус "запрошених" і братимуть участь в обговоренні питань в НАТО.

Нагадавши, Швеція та Фінляндія 5 липня пописали протокол про вступ до НАТО. Протокол означає, що Гельсінкі і Стокгольм можуть брати участь у зустрічах НАТО і мати більш широкий доступ до розвідданих, але не будуть захищені статтею 5 Про оборону НАТО, згідно з якою напад на одного союзника є нападом на всіх до ратифікації. Швидше за все, це займе до року.

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