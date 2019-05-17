Німеччина оголосила про рекордне зростання військових витрат

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Німеччина підняла оборонні витрати до 47,32 млрд євро

Німеччина збільшила військові витрати до рекордного після закінчення холодної війни рівня. Про це німецька сторона повідомила НАТО, передає DW.

Повідомляється, що в цьому році військові витрати Німеччини складуть 47,32 млрд євро, що на 5% вище, ніж у 2018 році. Таким чином, витрати Берліна на оборону досягнуть 1,35% ВВП - це найбільше зростання оборонного бюджету Німеччини з часів закінчення холодної війни.

Крім того, у 2020 році витрати на військові потреби збільшаться до 49,67 млрд євро, що буде відповідати 1,38% ВВП. Як пишуть німецькі ЗМІ, збільшенням витрат Німеччина спробує зменшити конфлікт в НАТО.

Нагадаємо, в квітні президент США Дональд Трамп піддав критиці оборонні витрати Німеччини, яка, за його словами, не виплачує "справедливу частку" в рамках своїх зобов'язань перед НАТО.

Зазначимо, Трамп неодноразово закликав лідерів країн НАТО збільшити свої витрати на оборону до 4% ВВП, хоча в документах альянсу зафіксована сума 2%.

До цього передбачалося, що військові витрати Берліна в 2019 році зростуть з 38,5 до 43,2 млрд євро. До бюджету були закладені кошти на покупку бойових кораблів і військово-транспортних вертольотів, а також на допомогу іншим країнам.

