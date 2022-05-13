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Німеччина обговорює поставки Україні німецьких систем ППО, - Bild

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Берлін, П'ятниця 13 травня 2022 17:39
Німеччина обговорює поставки Україні німецьких систем ППО, - Bild Фото: Німеччина обговорює поставки Україні німецьких систем ППО (twitter.com/ReviewVayu)
Автор: Валерія Поліщук

Уряд Німеччини обговорює можливість передати Україні німецькі системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Як тільки поставка буде схвалена, ЗСУ зможуть почати навчання з використання системи в Німеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

За даними видання, перша система німецьких ППО IRIS-T може почати функціонувати в Україні вже з листопада.

Разом з тим наголошується, що українська влада зацікавлені в закупівлі систем, проте на їх виробництво може знадобитися 3-4 роки.

Дальність дії систем ППО IRIS-T SLM, які виробляє компанія Diehl Defense, становить 40 кілометрів, а висота - 20 кілометрів. За допомогою нього можна збивати бойові літаки, вертольоти, крилаті ракети, вражати реактивну артилерію, безпілотники, протирадіолокаційні ракети і бомби.

Раніше повідомлялося, що Німеччина затримує передачу Україні зенітних комплексів Gepard.

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