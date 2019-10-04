Німеччина обіцяє контрзаходи ЄС на мільярдні мита США

Європейський союз (ЄС) застосує контрзаходи у відповідь на нові мита на низку європейських товарів. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, ЄС повинен буде відреагувати, і, можливо, запровадити каральні тарифи.

"Європейський Союз повинен буде відреагувати і, отримавши схвалення Світової організації торгівлі, ймовірно, також ввести каральні тарифи", - сказав Маас.

Його коментарі пролунали після того, як СОТ цього тижня ухвалила, що деякі субсидії, які країни ЄС виплачують авіабудівникам Airbus, були незаконними, даючи США право реагувати за допомогою тарифів на імпортовані з ЄС товари.

"Європа єдина в цьому питанні. Ми, як і раніше, готові вести переговори про єдині правила надання субсидій в авіаційній галузі. Ми все ще можемо запобігти подальшій шкоді", - додав він.

Нагадаємо, торгове представництво США повідомило про введення з 18 жовтня нових мит на низку європейських товарів на загальну вартість в 7,5 млрд доларів.

Як зазначено в офіційному повідомленні відомства, мита на 25% погодила Світова організація торгівлі (СОТ), яка розглянула претензії Вашингтона до Брюсселя. Також вводяться мита на ввезені з Євросоюзу повітряні судна в розмірі 10%.

Рішення СОТ було ухвалене після того, як Брюссель субсидував європейський авіабудівний концерн Airbus.

Також РБК-Україна повідомляло, що нещодавно уряд Китаю вирішив зняти додаткові мита в 25% на 16 категорій товарів зі США та Канади.