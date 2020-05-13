Німеччина має намір повністю відкрити кордони з 15 червня

Німеччина планує повністю відкрити кордони з 15 червня, закриті у зв'язку з пандемією коронавірусу. Про це повідомляє DW з посиланням на заяву Міністерства внутрішніх справ країни.

Повідомляється, що Німеччина почне ослаблення прикордонних обмежень з цієї суботи, 16 травня. Міністерство внутрішніх справ відзначає, що буде прагнути до повного припинення контролю на всіх ділянках кордону 15 червня.

У той же час з 16 травня заплановано зняття обмежень на кордоні з Люксембургом і Данією.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Австрія і Німеччина планують повністю відкрити спільний кордон з 15 червня. При цьому вже з 15 травня на кордоні діятиме вибірковий контроль. Домовленості були досягнуті канцлерами Австрії Себастьяном Курцем і Німеччини Ангелою Меркель.

Напередодні Меркель заявила про вступ в Німеччині до "нової фази пандемії". Нова фаза полягає в менш жорстких обмеженнях, при цьому громадянам слід дотримуватися "базових вимог", необхідних для запобігання поширення вірусу нового типу.