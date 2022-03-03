Німеччина готова відмовитися від російського газу, - міністр економіки

Німеччина повинна більше покладатися на власні джерела енергії і стати менш залежною від російського газу. Таку заяву зробив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk .

За його словами, перед введенням санкцій проти Росії Німеччина і партнери підготувалися на випадок припинення поставок газу з Росії.

"Мова йде про те, щоб більше не бути так тісно пов'язаним з Росією... Я вношу закон, який вимагатиме, щоб оператори сховищ були заповнені на початку зими", - сказав Хабек.

Міністр сказав, що Німеччина готова відмовитися від російського газу. При цьому він додав, що можливі поставки палива в країну з США.

"Ми до цього готові. Можу дати повний план на поточну зиму і літо. Ми вжили заходів по боротьбі з спустошенням сховищ. Ми будемо в порядку. На наступну зиму приймемо додаткові заходи", - сказав він.

Хабек каже, що та ж ситуація планується і з запасами вугілля.

"Створюємо резерв, резервний запас, який дозволяє нам пережити зиму, навіть якщо ланцюжок поставок зламається", - пояснив він.

Також в Німеччині є і запаси нафти.

" І у нас вже є запас нафти. Ми також робимо запаси на найгірший випадок, якого поки не сталося, тому що росіяни постачають сировину по всьому світу", - сказав він.

Хабек втоснив, що Німеччина намагається стати незалежною від Росії, наскільки це можливо.