Німеччина готова відмовитися від російського газу, - міністр економіки
Німеччина повинна більше покладатися на власні джерела енергії і стати менш залежною від російського газу. Таку заяву зробив міністр економіки Німеччини Роберт Хабек.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutschlandfunk.
За його словами, перед введенням санкцій проти Росії Німеччина і партнери підготувалися на випадок припинення поставок газу з Росії.
"Мова йде про те, щоб більше не бути так тісно пов'язаним з Росією... Я вношу закон, який вимагатиме, щоб оператори сховищ були заповнені на початку зими", - сказав Хабек.
Міністр сказав, що Німеччина готова відмовитися від російського газу. При цьому він додав, що можливі поставки палива в країну з США.
"Ми до цього готові. Можу дати повний план на поточну зиму і літо. Ми вжили заходів по боротьбі з спустошенням сховищ. Ми будемо в порядку. На наступну зиму приймемо додаткові заходи", - сказав він.
Хабек каже, що та ж ситуація планується і з запасами вугілля.
"Створюємо резерв, резервний запас, який дозволяє нам пережити зиму, навіть якщо ланцюжок поставок зламається", - пояснив він.
Також в Німеччині є і запаси нафти.
"І у нас вже є запас нафти. Ми також робимо запаси на найгірший випадок, якого поки не сталося, тому що росіяни постачають сировину по всьому світу", - сказав він.
Хабек втоснив, що Німеччина намагається стати незалежною від Росії, наскільки це можливо.
"Ми повинні бачити, що ми стаємо настільки незалежними, наскільки це можливо. Але це не відбудеться відразу, тому що за останні десять років ми стали більш залежні від імпорту з Росії. Ми загнали себе в кут, але тепер хочемо вибратися з нього, і з тих пір, як я став міністром, ми працюємо над цим", - зазначив політик.
Нагадаємо, що Італія також готується відмовитися від російського газу. Поки ресурсу в країні достатньо, але уряд працює над організацією поставок з інших країн.
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