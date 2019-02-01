Німеччина могла порушити санкції проти РФ поставками деталей для БПЛА

Росія використовує на Донбасі безпілотники з німецькими деталями

Российская Федерация использует в военных беспилотниках на Донбассе немецкие пропеллеры, которые могут поставляться с нарушением санкций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование Bild.

В частности, Bild отмечает, что Россия использует лопасти для пропеллеров немецкого производства в своих беспилотниках, которые также были зафиксированы на Донбассе. Лопасти двух немецких компаний - Graupner / SJ GmbH и aero-naut Modellbau GmbH & Co. KG - используются в не менее семи моделях российских БПЛА. Данные модели были разработаны еще до 2014 года, но массовое производство началось уже после введения санкций против России.

По данным Bild, обе немецкие компании заверили, что поставляемые лопасти предназначены для авиамоделистов и не продавались военным производителям в России. Они предположили, что детали для БПЛА закупили через посредников.

В то же время немецкие власти утверждают, что пока не могут утверждать о нарушении санкций ЕС в этих случаях и будут изучать их отдельно. В то же время в Bild полагают, что Россия может заявить о закупке лопастей до 2014.

Напомним, ранее в Германии начали расследование в отношении сотрудников Siemens из-за поставок турбин в оккупированный Крым.

До этого также стало известно, что две немецкие компании подозреваются в нарушении санкций в отношении Крыма.