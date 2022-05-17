Французька Engie платитиме "Газпрому" в євро

Французька енергетична компанія Engie зробить наступний платіж "Газпрому" в євро до кінця місяця. Генеральний директор Кетрін МакГрегор заявила, що обидві компанії домовилися про рішення відповідно до європейських санкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

"Сьогодні у нас є можливість знайти рішення, яке дозволить нам розплачуватися у валюті контракту, що здається прийнятним для "Газпрому" і відповідає санкціям ЄС, принаймні, в нашому розумінні", - сказав МакГрегор в розмові з аналітиками.

Engie відмовився повідомити, чи означає Це, що підприємство відкрило або планувало відкрити рахунок в "Газпромбанку".

Після вимоги Росії про оплату її газу в рублях Європейська комісія 13 травня дала країнам оновлені рекомендації про те, чи може це бути сумісно з санкціями ЄС щодо Москви.

У роз'ясненні йдеться, що компанії можуть платити за російський газ за умови, що вони роблять це у валюті, узгодженій в їх існуючих контрактах, і оголошують угоду завершеною після оплати в цій валюті.

Майже всі контракти компаній ЄС на поставку з російським газовим гігантом "Газпром" укладаються в євро або доларах.

Представник Єврокомісії заявив 17 Травня, що відкриття рахунку в рублях в "Газпромбанку" порушить режим санкцій ЄС.

"Це виходить за рамки вказівок, які ми даємо державам-членам про те, що було дозволено режимом", - заявив представник.

В указі президента Володимира Путіна говорилося, що угода буде вважатися завершеною тільки після конвертації іноземної валюти в рублі, і для цього компаніям буде потрібно два банківські рахунки - по одному для кожної валюти.

Росія припинила постачання газу в Болгарію і Польщу минулого місяця після того, як вони відмовилися виконати її вимогу про оплату в рублях.