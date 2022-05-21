ru ua
Сб, 21 травня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Німеччина та Італія дозволили своїм компаніям платити за російський газ у рублях, - ЗМІ

Новость на русском →
Берлін, Субота 21 травня 2022 02:36
Німеччина та Італія дозволили своїм компаніям платити за російський газ у рублях, - ЗМІ ГТС (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Німеччина повідомила німецьким імпортерам газу про можливість відкриття рублевих рахунків без порушення санкцій проти Росії. Також йдеться, що Німеччина діяла з цього питання в тісній координації з ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Схожа ситуація склалася і в Італії. За словами кількох джерел, уряд Італії обговорив це питання з Європейською комісією і отримав роз'яснення, як купувати російський газ на законних підставах.

Зазначимо, майже всі контракти компаній ЄС на поставку з російським газовим гігантом "Газпром" укладаються в євро або доларах. Представник Єврокомісії заявив 17 травня, що відкриття рахунку в рублях в "Газпромбанку" порушить режим санкцій ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германия Італія Російська Федерація
NEWS
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
Путін в глухому куті. Не може визнати поразки, щоб Росія не втратила статусу, - Буданов
DAILY
Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Руїни, "Бермуди" і подарунок від Путіна. Як виглядає і чим живе воєнний Харків