Німеччина хоче кращих відносин з РФ, але треба прогрес по Донбасу, - Маас

Як завив міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас на Берлінському форумі з міжнародної політики, його країна повинна залишатися економічним і технологічним лідером, а також продовжувати вносити свій внесок в НАТО. У тому числі, щоб успішно протистояти Росії і Китаю.

"Такі держави, як Росія і Китай, піддають тиску заснований на правилах порядок, міжнародне право і універсальні права людини", - зазначив Маас.

За його словами, він хотів би бачити "кращі відносини" з Росією, але для цього треба прогрес у вирішенні конфлікту на сході України. При цьому зовсім недавно Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн нормандського формату.