Німеччина готова використовувати російську COVID-вакцину, але є умова

Представник Кабінету міністрів Німеччини Штеффен Зайберт заявив, що російська або якась інша вакцина від коронавірусу може використовуватися в країнах ЄС. Для цього потрібно виконати умову.

Про це Штеффен Зайберт заявив під час брифінгу.

За його словами, уряд ФРН єдиний в думці, що безпечну та ефективну вакцину від коронавірусу слід вітати, незалежно від того, в якій лабораторії вона розроблена.

"Умовою є те, що вона пройде сертифікацію у Європейському агентстві лікарських засобів (EMA) і потім отримає дозвіл від Єврокомісії на використання в ЄС", - сказав Зайберт.