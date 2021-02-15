Германия готова использовать российскую COVID-вакцину, но есть условие

Представитель Кабинета министров Германии Штеффен Зайберт заявил, что российская или какая-либо другая вакцина от коронавируса может использоваться в странах ЕС. Для этого нужно выполнить условие.

Об этом Штеффен Зайберт заявил во время брифинга.

По его словам, правительство ФРГ едино во мнении, что безопасную и эффективную вакцину от коронавируса следует приветствовать, независимо от того, в какой лаборатории она разработана.

"Условием является то, что она пройдет сертификацию в Европейском агентстве лекарственных средств (EMA) и затем получит разрешение от Еврокомиссии на использование в ЕС", - сказал Зайберт.