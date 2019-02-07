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Меркель: ЄС не буде залежати від газу з Росії

Новини » Політика    07.02.2019 - 16:37
Меркель: ЄС не буде залежати від газу з Росії
Фото: Ангела Меркель (РБК-Україна)

Меркель заявила, що Німеччина проведе диверсифікацію

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Європа не виявиться у залежності від російського газу в результаті будівництва трубопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

"Чи опинимося ми в залежності від Росії через другий газопровід? Я кажу: "Ні", якщо ми в той же час проведемо диверсифікацію", - заявила вона.

Нагадаємо, американський постпред при ЄС Гордон Сондленд, посол США в Данії Карла Сендс і посол США в Німеччині Річард Гренелл закликали Європу до відмови від будівництва російського газопроводу "Північного потоку-2". На їхню думку, газопровід може значно посилити тиск Росії на ЄС, що становить небезпеку для Євросоюзу, і для всього Заходу.

РБК-Україна повідомляло, що Франція має намір виступити проти Німеччини у питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2". Франція не хоче посилювати залежність від Росії.

До цього польські євродепутати висловилися проти "Північного потоку-2". зокрема, вони переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі і служить на інтереси Росії послабити Європейський союз.

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Новини України Северный поток-2Ангела МеркельЕвросоюзРосійська Федерація
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