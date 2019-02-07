Франція має намір виступити проти Німеччини в питанні про "Північний потік-2"

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Про такий намір Франції повідомила газета Suddeutsche Zeitung, посилаючись на неназвані джерела у французькому уряді

Франція має намір виступити проти Німеччини у питанні про долю російського газового проекту "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Неназвані джерела у французькому уряді повідомили газеті Suddeutsche Zeitung, що Франція не хоче посилювати залежність від Росії.

"Ми не хочемо посилювати залежність від Росії і одночасно з цим завдати шкоди таким країнам ЄС, як Польща і Словаччина", - пояснив співрозмовник видання.

За його словами, газопровід вже призвів до численних стратегічних проблем між Євросоюзом і Москвою. У той же час газета підкреслює, що ні в Парижі, ні в Брюсселі поки не підтвердили подібних намірів Франції.

Відзначимо, що мова йде про намічене на 8 лютого голосуванні держав Європейського союзу про зміну правил забезпечення конкуренції та прав споживачів на газовому ринку Європи (Третього енергопакету).

Згідно з цими корективами, до газопроводів з третіх країн повинні застосовуватися правила внутрішнього ринку, насамперед - заборона постачати газ і одночасно бути оператором газопроводу. Якщо зміни ухвалять, це серйозно ускладнить реалізацію "Північного потоку-2", в якому ролі постачальника і оператора відводяться російському концерну "Газпром".

Нагадаємо, раніше польські євродепутати висловилися проти "Північного потоку-2". зокрема, вони переконані, що проект газопроводу "Північний потік-2" є невигідним для Польщі і служить на інтереси Росії послабити Європейський союз.

Додамо, що компанія Nord Stream 2 AG - оператор проекту будівництва російського газопроводу "Північний потік-2" - не бачить загрози проекту в газовій директиві Європейського союзу.