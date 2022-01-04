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Політичні радники Німеччини та Франції проведуть переговори з Єрмаком напередодні "нормандської зустрічі"

Автор: Наталія Гурковська

У вівторок, 4 січня, близько 19.00 (за київським часом) відбудеться розмова політичних радників лідерів ФРН та Франції з українською стороною. Він відбудеться напередодні зустрічі щодо України представників Росії, ФРН та Франції, яка відбудеться у Москві 6 січня.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар джерел видання в Офісі президента.

Зокрема, очікується розмова політичних радників Франції та Німеччини із головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. При цьому, теми розмови не розголошуються.

Як повідомлялося, у Москві 6 січня відбудеться зустріч спецпредставників країн "нормандського формату" щодо України. У зустрічі візьмуть участь заступник керівника адміністрації президента РФ Дмитро Козак, зовнішньополітичний радник канцлера ФРН Йєнс Пльотнер та дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн.

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