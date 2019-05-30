Німеччина і Франція продовжать допомагати Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі

Франція і Німеччина продовжать надавати підтримку Україні у врегулюванні конфлікту на Донбасі і в здійсненні реформ. Про це заявив у четвер глава МЗС ФРН Хайко Маас, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Він заявив, що Німеччина і Франція не відмовляться від підтримки України.

"Для мене важливо разом з французьким колегою вирушити до Києва, щоб дати ясно зрозуміти, що Німеччина і Франція не відмовляться від підтримки України, але зовсім навпаки", - заявив Маас.

Маасу також заявив, що українці пов'язують з обранням нового президента Володимира Зеленського великі надії.

"Ми хочемо запропонувати Зеленському нашу допомогу з тим, щоб ці очікування виправдалися... Для цього необхідні подальші реформи, особливо у сфері боротьби з корупцією", - сказав міністр.

Крім того, глава МЗС ФРН підкреслив, що "жителі сходу України потребують, нарешті, у світі".

"Динаміка, яка виходить від цих виборів, пропонує шанс подолати застій і втілити в життя мирний план - мінські угоди... Німеччина і Франція мають намір усіма силами допомагати в цій справі. Ми будемо також вимагати від Росії конструктивного внеску в це", - стверджує Маас.

Нагадаємо, Україну в четвер, 30 травня, відвідають міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас і його французький колега Жан-Ів Ле Дріан. Міністри хочуть обговорити з Зеленським план мирного врегулювання ситуації на сході України.

Додамо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий організувати зустріч в нормандському форматі по Донбасу, як тільки для цього складуться всі політичні умови. Макрон зазначив, що хоче організувати зустріч лідерів Франції, Німеччини, Росії та України.