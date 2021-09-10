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Росія готова до відновлення відносин з Україною, - Лавров

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Москва, П'ятниця 10 вересня 2021 19:15
Росія готова до відновлення відносин з Україною, - Лавров Фото: Сергій Лавров, глава МЗС Росії (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія готова до відновлення відносин з Україною. За його словами, російська сторона постійно підкреслює свою готовність.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію форуму "Вся Росія-2021".

"Ми постійно підкреслюємо нашу готовність відновити нормальні відносини з Україною, тому що український народ нам є дуже близьким, братнім. Про це не раз говорив президент, написав спеціальну статтю", - сказав він.

Водночас Росія готова "хоч завтра" відновлювати відносини із Заходом, але, за словами Лаврова, Москва поки не бачить впевненості в західних партнерах.

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