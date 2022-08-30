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Німеччина і Франція назвали причину відмови вводити візовий бан для росіян

Фото: Німеччина та Франція назвали причину відмови вводити візовий бан для росіян (flickr.com)
Автор: Іван Носальський

Німеччина і Франція не хочуть вводити повну заборону на видачу віз для росіян, оскільки це нібито може ще сильніше згуртувати громадян РФ навколо путінського режиму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист Німеччини та Франції щодо візових обмежень для росіян, зміст якого навів журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Ми застерігаємо від далекосяжних обмежень в нашій візовій політиці, щоб уникнути підживлення російського наративу і викликати непередбачені ефекти згуртування навколо прапора і/або відчуження майбутніх поколінь", - сказано в листі двох країн.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Німеччина і Франція перед зустріччю міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС в Празі на цьому тижні направили лист, в якому пропонують не вводити повну заборону на в'їзд для жителів Росії.

Також ми писали, що Європейський союз збирається призупинити угоду, що спрощує заявки росіян на візи, щоб ускладнити його громадянам поїздки до Європи.

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