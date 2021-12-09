Німеччина та Франція хочуть якнайшвидше провести нормандську зустріч міністрів закордонних справ. Вони очікують підтримки і від інших учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на спільну прес-конференцію глав німецької та французької МЗС Анналени Бербок та Жан-Ів Ле Дріана.

"Я вважаю, що нормандський формат не підлягає сумніву. Тому я повторюю, що наш спільний (з Німечиною, -ред.) намір - ініціювати проведення якнайскоріше зустрічі на міністерському рівні з нашими українськими та російськими колегами в нормандському форматі на основі Мінських домовленостей", - сказав Ле Дріан.

Він також висловив сподівання, що ініціатива приведення нормандської зустрічі на рівні глав МЗС буде підтримана й іншими учасниками.