Німеччина робить поступові кроки до ембарго на російські енергоресурси, - міністр економіки
Зусилля Німеччини щодо поступового скорочення імпорту викопного палива з Росії послаблюють президента Володимира Путіна. Міністр економіки Роберт Хабек вважає, що правильний шлях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
"Ми щодня працюємо над створенням передумов і кроків до ембарго, і це теж, на думку федерального уряду, а також, на мій погляд, правильний шлях, який щодня шкодить Путіну", - сказав Хабек відповідаючи на питання, Чи не вирішить Німеччина підтримати енергетичне ембарго проти Росії через загибель цивільних осіб в Україні.
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