Німеччина робить поступові кроки до ембарго на російські енергоресурси, - міністр економіки

"Ми щодня працюємо над створенням передумов і кроків до ембарго, і це теж, на думку федерального уряду, а також, на мій погляд, правильний шлях, який щодня шкодить Путіну", - сказав Хабек відповідаючи на питання, Чи не вирішить Німеччина підтримати енергетичне ембарго проти Росії через загибель цивільних осіб в Україні.