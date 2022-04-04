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Німеччина робить поступові кроки до ембарго на російські енергоресурси, - міністр економіки

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Берлін, Понеділок 04 квітня 2022 13:33
Німеччина робить поступові кроки до ембарго на російські енергоресурси, - міністр економіки Фото: міністр економіки Роберт Хабек (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Зусилля Німеччини щодо поступового скорочення імпорту викопного палива з Росії послаблюють президента Володимира Путіна. Міністр економіки Роберт Хабек вважає, що правильний шлях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми щодня працюємо над створенням передумов і кроків до ембарго, і це теж, на думку федерального уряду, а також, на мій погляд, правильний шлях, який щодня шкодить Путіну", - сказав Хабек відповідаючи на питання, Чи не вирішить Німеччина підтримати енергетичне ембарго проти Росії через загибель цивільних осіб в Україні.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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