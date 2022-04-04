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Германия делает постепенные шаги к эмбарго на российские энергоресурсы, - министр экономики

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Берлин, Понедельник 04 апреля 2022 13:33
Германия делает постепенные шаги к эмбарго на российские энергоресурсы, - министр экономики Фото: министр экономики Роберт Хабек  (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Усилия Германии по постепенному сокращению импорта ископаемого топлива из России ослабляют президента Владимира Путина. Министр экономики Роберт Хабек считает, что правильный путь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы каждый день работаем над созданием предпосылок и шагов к эмбарго, и это тоже, по мнению федерального правительства, а также, на мой взгляд, правильный путь, который ежедневно вредит Путину", - сказал Хабек отвечая на вопрос, не решит ли Германия поддержать энергетическое эмбарго против России из-за гибели гражданских лиц в Украине.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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