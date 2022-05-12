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Кількість біженців з України перевищила 6 млн, - ООН

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Київ, Четвер 12 травня 2022 20:21
Кількість біженців з України перевищила 6 млн, - ООН Фото: українські біженці (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Станом на середину травня через російське вторгнення Україну залишили понад 6 млн осіб. Ще 8 млн стали внутрішніми переселенцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Повідомляється, що більшість українських біженців в'їхали в Євросоюз через прикордонні пункти в Польщі, Словаччині, Угорщині та Румунії.

За даними Міжнародної організації з міграції, ще 8 млн осіб були змушені покинути свої будинки і стати внутрішньо переміщеними особами в Україні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Канада організовує три авіарейси з Польщі для українських біженців. Місця в літаках у Вінніпег, Монреаль і Галіфакс будуть розподілятися безкоштовно в порядку живої черги.

Також стало відомо, що в Брюсселі готуються прийняти до 20 тисяч українських біженців.

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