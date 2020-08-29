Німеччина закликала Росію не прикривати ситуацію з Навальним "фіговим листком"

Фото: Хайко Маас (РБК-Україна)

Російська влада повинні докласти більше зусиль, щоб розслідувати з'ясувати обставини передбачуваного отруєння опозиціонера Олексія Навального. Про це заявив глава МЗС Німеччини Хайко Маас після зустрічі міністрів закордонних справ країн ЄС у Берліні.

Запис його виступу опублікована в Twitter головування НІМЕЧЧИНИ в Раді ЄС.

За словами міністра, якщо Росія буде активно розслідувати інцидент, це може привести до поліпшення відносин Брюсселя з Москвою, в тому числі з точки зору розвитку подій на сході України.

"Ми всі знаємо, що тут у Берліні в Charite лежить Олексій Навальний, і кілька «темних хмар» є в наших відносинах. І тому Росія повинна в поточній ситуації докласти більше зусиль для того, щоб розслідувати випадок Навального. Ми очікуємо, що це розслідування не стане фіговим листком (в переносному сенсі - прикривати непорядні поступк, - ред.), що причини злочину будуть всебічно і прозоро розслідувані, а винні... будуть притягнуті до відповідальності", - сказав Маас.

Нагадаємо, Навальний впав у кому 20 серпня під час перельоту на літаку. Опозиціонер пробув два дні в омській лікарні, після чого його доставили в німецьку клініку "Шаріте". При цьому російські лікарі повідомили, що в його крові отрут не виявили. У свою чергу німецькі лікарі підтвердили факт отруєння Навального.

За станом на 28 серпня Навальний продовжує знаходиться в стабільно важкому стані медичної комі, проте наслідки отруєння поки невідомі.

Також РБК-Україна писало, що президент РФ Володимир Путін висловив зацікавленість у розслідуванні отруєння Навального.

Крім цього повідомлялося, що Німеччина 17 разів зверталася до російської влади з проханням надати додаткову інформацію про вбивстві чеченця Зелімхана Хангошвили в Берліні.