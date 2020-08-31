ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Німеччині заявили про "темні хмари" над відносинами ЕС і Росії

Берлін, Понеділок 31 серпня 2020 15:25
У Німеччині заявили про "темні хмари" над відносинами ЕС і Росії
Фото: Хайко Маас (flickr.com)
Автор: РБК-Україна

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас вважає, що Європа має підтримувати конструктивний діалог з Росією. Втім країна виступає за збереження санкції проти Москви.

Про це він заявив під час виступу перед послами Франції в європейських країнах, передає dpa.

За його словами, без діалогу або в опозиції до Росії у Європі не стане безпечніше. Але Маас вважає, що над відносинами між Євросоюзом і Росією нині "темні хмари", і санкції проти РФ повинні зберігатися, допоки Кремль не змінить свою поведінку.

Маас закликав Москву провести повне розслідування отруєння російського опозиційного політика Олексія Навального, який наразі перебуває на лікуванні в Берліні.

Нагадаємо, Росія хоче отримати від Німеччини результати аналізів Навального.

Раніше голова МЗС Німеччини Хайко Маас заявив, що російська влада повинні докласти більше зусиль, щоб розслідувати та з'ясувати обставини можливого отруєння опозиціонера Навального.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України ЕвросоюзРосійська ФедераціяГермания
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся