ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Німеччині стався спалах COVID-19 на фермі, серед захворілих українці

Баварія, Неділя 26 липня 2020 22:29
У Німеччині стався спалах COVID-19 на фермі, серед захворілих українці
Фото: ферма (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

На фермі працюють заробітчани з країн Східної Європи

У німецькій Баварії стався спалах коронавірусу на фермі. Серед інфікованих сезонні робітники з України.

Про це заявив голова округу Дінгольфінг-Ландау Вернер Бумедер, передає "Укрінформ".

За словами Бумедера, серед хворих на коронавірус заробітчани з Угорщини, Болгарії, Румунії та України. Загалом на фермі виявили понад 170 випадків.

Для запобігання подальшому поширенню коронавірусу, місцева влада закрила ферму на карантин.

У генконсульстві України в Мюнхені запевнили, що до них за допомогою українські заробітчани не зверталися.

Крім того, ще один спалах коронавірусу стався на фермі поблизу міста Маммінг у Нижній Баварії. Там коронавірусом заразилися щонайменше 174 сезонних робітників.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксували понад 900 нових випадків інфікування коронавірусом; вилікувалися від захворювання 310 українців.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України КоронавірусГерманиязаробитчанеукраинцы
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся