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У Німеччині заявили, що Лукашенко втратив легітимність і повинен піти

Берлін, Четвер 20 серпня 2020 09:45
У Німеччині заявили, що Лукашенко втратив легітимність і повинен піти
Фото: Олександр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Игорь Литвиненко

Німеччина може відновити тісні відносини з Білоруссю лише після чесних виборів

Віце-канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко втратив легітимність. Також він закликав Євросоюз активніше підтримувати процес "самоосвобождения" в Білорусі.

Про це Шольц заявив в інтерв'ю Funke Mediengruppe.

За його словами, більш тісні відносини з Білоруссю можливі лише після того, як там пройдуть вільні і справедливі нові вибори.

"Нинішній правитель Лукашенко втратив всяку легітимність і повинен піти у відставку", - підкреслив Шольц.

Нагадаємо, в Білорусі 9 серпня пройшли президентські вибори. За офіційними результатами ЦВК, перемогу здобув чинний президент Олександр Лукашенко, набравши 80% голосів. При цьому відразу після завершення голосування в Білорусі почалися масові акції протесту, які в перші дні намагалися придушити силовим способом. В результаті були затримані близько 7 тисяч осіб. Як мінімум троє демонстрантів загинули.

Вчора в Європейському союзі також заявили, що Лукашенко не має легітимності бути президентом і не визнали результати виборів.

При цьому в ЄС найближчим часом введе санкції проти відповідальних за фальсифікації на виборах і силовий розгін демонстрантів в Білорусі.

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