У Німеччині заявили про четверту хвилю коронавірусу

У німецькому Інституті Роберта Коха заявили про четверту хвилю пандемії коронавірусу. Число випадків захворюваності COVID-19 перевищує торішні показники у дану пору року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Ми чітко бачимо початок четвертої хвилі, яка вже набирає розмаху, особливо завдяки зараженням серед молодого дорослого населення", - йдеться в повідомленні.

Згідно зі звітом Інституту, найбільше нових випадків коронавірусу реєструють серед вікової групи від 10 до 49 років.

Крім того, все більше пацієнтів з COVID-19 потребують госпіталізації.

Як зазначають фахівці, до середини серпня частка позитивних зразків за результатами ПЛР-тестів в лабораторіях збільшилася з 4% до 6%.

Вказано, що штам "Дельта" цього літа витіснив всі інші варіанти та наразі складає 99%

Фото: статистика захворюваності на COVID-19, наведена дослідниками німецького Інституту Роберта Коха (скриншот)