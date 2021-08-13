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У Польщі оголосили про початок четвертої хвилі коронавіруса

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П'ятниця 13 серпня 2021 14:56
У Польщі оголосили про початок четвертої хвилі коронавіруса Фото: в Польщі оголосили про початок четвертої хвилі коронавірусу (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Речник Міністерства здоров’я Войцєх Андрусєвич заявив, що в Польщі вже почалася четверта хвиля коронавірусу. Протягом останніх тижнів число заражень збільшується на близько 20-30% щотижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

За даними МОЗ Польщі тенденція щодо збільшення кількості хворих утримається.

Також Андрусєвич застеріг, що дані з доби 12 серпня, які є дещо меншими, не повинні заспокоювати. Він підкреслив, що впродовж наступних днів буде більше заражень.

За добу 12 серпня у Польщі підтверджено 196 випадків коронавірусу. Померло 6 заражених осіб, а видужало 186.

Раніше повідомлялося, що штам "Дельта" у Польщі складає близько половини усіх COVID-випадків.

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