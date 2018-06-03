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У Німеччині на музичному фестивалі відбулися масштабні сутички з поліцією

НовиниНадзвичайні події    03.06.2018 - 22:20
Фото: музичний фестиваль в Дармштадті (twitter.com/EPenguin)
Фото: музичний фестиваль в Дармштадті (twitter.com/EPenguin)

В результаті заворушень поранення отримали 15 поліцейських

У німецькому місті Дармштадт натовп агресивно налаштованих людей вчинила напад на поліцейських. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що інцидент стався в ніч на неділю, 3 червня, під час музичного фестивалю. За даними поліції, до нападу на правоохоронців були залучені близько 100 осіб. Зокрема, учасники нападу кидали в поліцейських пляшки і каміння. Більше 80 нападників затримали.

Так, в результаті заворушень поранення отримали 15 представників сил правопорядку. Там припускають, що напад здійснювали кілька окремих угруповань.

Нагадаємо, сьогодні німецька поліція оточила Берлінський кафедральний собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі у неділю, 3 червня.

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Теги публікації: полиция, Германия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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