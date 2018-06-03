У Німеччині на музичному фестивалі відбулися масштабні сутички з поліцією

В результаті заворушень поранення отримали 15 поліцейських

У німецькому місті Дармштадт натовп агресивно налаштованих людей вчинила напад на поліцейських. Про це повідомляє DW.

Повідомляється, що інцидент стався в ніч на неділю, 3 червня, під час музичного фестивалю. За даними поліції, до нападу на правоохоронців були залучені близько 100 осіб. Зокрема, учасники нападу кидали в поліцейських пляшки і каміння. Більше 80 нападників затримали.

Так, в результаті заворушень поранення отримали 15 представників сил правопорядку. Там припускають, що напад здійснювали кілька окремих угруповань.

Нагадаємо, сьогодні німецька поліція оточила Берлінський кафедральний собор після того, як офіцер відкрив стрілянину в будівлі у неділю, 3 червня.