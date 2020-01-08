У Німеччині висловили співчуття у зв'язку з аварію українського літака

Офіційний представник кабміну ФРН Штеффен Зайберт висловив співчуття у зв'язку з катастрофою українського літака над Тегераном. Про це вона написав у Twitter.

"Повідомлення про катастрофу літака поблизу Тегерана приголомшує. Ми в жалобі по людям, які загинули на борту рейсу PS752 МАУ. Висловлюємо глибокі співчуття їх рідним", - написав він.

Нагадаємо, раніше Бойко Борисов, прем'єр-міністр Болгарії написав в Twitter, що співчуває сім'ям загиблих в результаті авіакатастрофи.

Також президент Росії Володимир Путін направив українському лідерові Володимиру Зеленському телеграму зі співчуттями через катастрофу літака.

Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічюс заявив, що "шокований і глибоко засмучений трагічною новиною про катастрофу пасажирського літака рейсу PS752" Міжнародних авіаліній України "під Тегераном".

Раніше повідомлялося, що президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн висловила глибокі співчуття сім'ям жертв катастрофи літака МАУ в Ірані.

Також співчуття і підтримку висловила Анна Лінде, міністр закордонних справ Швеції.