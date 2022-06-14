Німеччина створить реєстр активів для більш ефективних санкцій проти РФ
У Німеччині з'явиться національний реєстр, до якого будуть вноситися підсанкційні активи і неясного походження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як заявив німецький канцлер Олаф Шольц на засіданні групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей в Берліні, такий національний реєстр буде створений в рамках зусиль з підвищення ефективності санкцій проти Росії.
Крім того, за його словами, буде запущена спеціальна гаряча лінія для інформаторів.
Нагадаємо, раніше Шольц назвав єдину умову скасування санкцій проти Росії. За його словами, для цього мало припинити вести бойові дії в Україні, треба завершити війну і досягти взаєморозуміння з Києвом.
Також стало відомо, що російським олігархам вдається обходити заборону на польоти в небі над Європейським союзом.
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